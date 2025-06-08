При реставрации особняка XIX века в Луге нашли остатки плаката к 30-летию революции

В городе Луга Ленинградской области продолжаются работы по сохранению здания историко-краеведческого музея — бывшего купеческого особняка XIX века, признанного объектом культурного наследия.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, в настоящий момент на объекте завершен первый этап ремонтно-реставрационных работ. В частности, специалисты произвели демонтаж аварийных конструкций, частично заменили гидроузел и выполнили подготовительные работы внутри здания и на прилегающей территории.

При снятии более поздних стеновых панелей в старинном особняке обнаружили любопытные артефакты советского прошлого, включая остатки плаката по случаю 30-летия Октябрьской революции 1917 года.

В настоящий момент в здании начинается второй этап проекта, который позволит в будущем вновь открыть двери музея, работающего в этих стенах с 1977 года, отметили в областном правительстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал о начале реставрационных работ в исторических зданиях Конюшенного ведомства в центре Петербурга.

Андрей Цедрик