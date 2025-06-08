Температура моря в Сочи прогрелась до плюс 21 градуса

Сегодня, 8 июня, температура морской воды в Сочи прогрелась до 21 градуса. Информация об этом появилась на сайте Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Температура воды в Черном море у берегов Сочи достигла +21 градуса, что считается достаточно комфортным для купания. Ожидается, что в начале недели температура воды в море будет расти вместе с прогреванием воздуха.

В степных районах Кубани воздух прогреется до значений +35 градусов по Цельсию. Ранее об устойчивом антициклоне в Краснодарском крае анонсировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По прогнозу метеоролога, сухая и жаркая погода в регионе продержится как минимум до середины будущей недели.

Алена Воробьева