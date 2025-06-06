Температура в степной части Кубани поднимется до +35 градусов

Температура в степной части Краснодарского края поднимется до +35 градусов в начале следующей недели из-за устойчивого антициклона. Об этом пишет «СочиСтрим» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По прогнозу метеоролога, сухая и жаркая погода в регионе продержится как минимум до середины будущей недели. Устойчивость антициклональной погоды приведет к постоянному росту температуры.

В субботу днем в степной части региона ожидается +28...30 градусов, в воскресенье — +30...32 градуса. В начале следующей недели температура достигнет +33...35 градусов.

На Черноморском побережье потепление будет менее выраженным. В Новороссийске, Туапсе и Сочи дневная температура останется на уровне +25 градусов благодаря холодному морю.

Алина Зорина