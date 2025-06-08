В Анапе за сутки со дна моря подняли 159 мешков мазута

Водолазы накануне, 7 июня, собрали и подняли со дна Черного моря в Анапе 159 мешков с мазутом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В работах по устранению последствий разлива нефтепродуктов задействованы специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Водолазы работают в районе устья реки Можепсин.

Операции по очистке проводятся ежедневно при благоприятных погодных условиях. Ранее, 6 июня, водолазы подняли 128 мешков мазута со дна моря в Анапе.

Алена Воробьева