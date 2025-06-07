Водолазы подняли 128 мешков мазута со дна моря в Анапе
Водолазы подняли со дна Черного моря у устья реки Можепсин в Анапе 128 мешков мазута в ходе операции по ликвидации загрязнения акватории нефтепродуктами. Об этом сообщает краевой оперштаб в своем Telegram-канале.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Работы провели в пятницу, 6 июня, с участием специалистов МЧС России, отряда «Кубань-СПАС» и представителей Морской спасательной службы. Операции по очистке проводятся ежедневно при благоприятных погодных условиях.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Анапе и Темрюкском районе уже извлекли свыше 900 т грунта, загрязненного мазутом. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории продолжаются.