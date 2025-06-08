Три приграничных района Курской области остались частично без электричества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции 110 кВ «Рыльск», что привело к отключению электричества в Рыльском районе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также частично пострадали Глушковский и Кореневский районы, которые зависят от этой подстанции. Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена, добавил глава региона.

7 июня удары пришлись по Беловскому и Кореневскому районам Курской области. В результате пострадали три мирных жителя. У женщины диагностированы осколочное ранение головы и правого бедра, у двух мужчин — черепно-мозговые травмы, множественные осколочные ранения и ожоги.

Анна Швечикова