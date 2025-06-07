Три человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Беловскому и Кореневскому районам Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В результате ранения получили три мирных жителя. Они госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

34-летняя женщина пострадала при ударе ВСУ по селу Кривицкие Буды Беловского района. У нее — осколочное ранение головы и правого бедра. Другой удар пришел по слободе Белая. Ранен 41-летний мужчина. У него --закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы, множественные слепые осколочные ранения левой руки, правого предплечья, грудной клетки. Еще один человек, 54-летний мужчина, получил открытую черепно-мозговую травму и серьезные ожоги при обстреле ВСУ Кореневского района.

5 июня господин Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному и частным домам Рыльска. Погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения. Следственный комитет России по факту обстрела завел дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).