Житель Курской области пострадал при атаке FPV-дрона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке беспилотника, в результате которой пострадал мирный житель. Инцидент произошел накануне в селе Карыж Глушковского района. Пенсионер попал под удар FPV-дрона, сообщил глава региона.

Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения груди, живота и ног. Ему оперативно оказали первую помощь и госпитализировали в областную больницу.

Господин Хинштейн призвал местных жителей сохранять бдительность и принимать необходимые меры предосторожности. Он подчеркнул, что «враг подло бьет по нашим городам и селам».