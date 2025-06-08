В Перми производитель лакомств для собак регистрирует первый бренд

Пермское ООО «Флаффи Рус» подало заявку на регистрацию товарного знака Zazubami. Как свидетельствует информация znakoved.ru, наименование будет использоваться для создания изделий из кожи, в частности сумок, ошейников и одежды для животных, производства игрушек и спортивных товаров, а также для реализации сельскохозяйственных продуктов и кормов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Совладелец и гендиректор «Флаффи Рус» Глеб Бахтигаряев подтвердил «Ъ-Прикамье» факт регистрации знака. Он добавил также, что под этим брендом будут производиться сушеные лакомства для собак. Информацию о производственной линейке господин Бахтигаряев не уточнил.

Весной «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Флаффи Рус» займется производством сушенных продуктов для собак на основе сырья пермских сельхозтоваропроизводителей. Планируется, что ежемесячный объем производства составит примерно 500 кг. Равноправными владельцами общества являются собственник, директор учебного центра по подготовке к ЕГЭ «Результат» Глеб Бахтигаряев и столичная предпринимательница Анна Смирнова. Ранее господин Бахтигаряев сообщил «Ъ-Прикамье», что запуск проекта планируется ближе к лету, так как руководство общества, среди прочего, занимается разработкой наименования, логотипа для выпускаемой продукции.