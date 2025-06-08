В Белгородском районе дрон атаковал еще один грузовик

В хуторе Церковный Белгородского района Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего доставили в Краснооктябрьскую больницу с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями. После первой помощи его перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. В результате атаки транспорт также пострадал.

7 июня беспилотник ВСУ атаковал другой грузовик в районе поселка Разумное Белгородского района Белгородской области. У водителя осколочное ранение предплечья и баротравма.

Анна Швечикова