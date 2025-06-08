Две несовершеннолетние на самокате пострадали в аварии на трассе в Лужском районе

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Лужском районе Ленобласти, в котором пострадали две несовершеннолетние на самокате. Дорожный инцидент произошел 7 июня в 14:50 на автодороге «Киевское шоссе — Невежицы», сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 34-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, сбил на трассе 11-летнюю ученицу 4-го класса и 13-летнюю ученицу 7-го класса. Девочки двигались на самокате по правому краю проезжей части и, не убедившись в безопасности маневра, стали переезжать на левую сторону дороги по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП младшая несовершеннолетняя после осмотра врача в состоянии легкой степени тяжести была отпущена на амбулаторное лечение, а ее более старшую подругу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС). Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в полиции.

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Андрей Цедрик