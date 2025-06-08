В Новороссийске объявлена угроза ракетной опасности

Угроза ракетной опасности объявлена в Новороссийске сегодня, 8 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Жителей и гостей Новороссийска во время тревоги просят находиться в укрытии и сохранять спокойствие. Также тех, кто находится на улице, просят укрыться в цоколе ближайших зданий или на подземной парковке.

«Не подходят для укрытия места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами); места под стенами домов, магазинов: от взрывной волны сверху могут падать много стекол»,— написал господин Кравченко.

Ранее в Новороссийске эвакуировали отдыхающих с пляжа Алексино из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). В этом случае до снятия ограничений запрещается приближаться к воде, находиться на первой береговой линии, выходить в море на маломерных судах и плавсредствах.

Алена Воробьева