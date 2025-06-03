Пропавшая 15-летняя петербурженка пожаловалась на насилие со стороны нелегала

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 15-лет пропала почти на сутки. После того как ее нашли, подросток пожаловалась на насильственные действия со стороны гражданина иностранного государства, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обращение о пропаже несовершеннолетней поступило полиции 31 мая. Правоохранители выяснили, что она ушла с детской площадки с мужчиной. Подростка нашли на утро. Девушка заявила, что в отношении нее совершили противоправные действия.

По подозрению в совершении преступления в Ленобласти остановили 49-летнего гражданина Узбекистана. Он находится на территории России нелегально. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Татьяна Титаева