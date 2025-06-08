Снят арест с автомобиля бывшего главы Сибирского отделения РАН

Советский районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство защиты, снял арест с автомобиля Peugeot 4007, принадлежащего бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал адвокат Алексей Поздняков. Арест на иномарку был наложен 2021 году в период расследования уголовного дела в отношении академика в целях обеспечения исполнения приговора.

Ранее защите удалось добиться досрочного снятия судимости с Александра Асеева и отмены условного срока.

Александр Асеев обвинялся в незаконной, по версии следствия, приватизации ведомственного коттеджа площадью около 600 кв. м. и стоимостью около 46 млн руб. В июне 2023 года его приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в размере 500 тыс. руб., признав виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Академика обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Коттедж был передан в собственность государства. Защита, настаивающая на невиновности ученого, оспорила приговор в вышестоящих судебных инстанциях, но пока безуспешно.

Илья Николаев