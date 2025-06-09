Авторынок движется рывками

Продажи новых легковых авто в Петербурге за пять месяцев 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. Всего с января по июнь в городе было продано 20 260 машин. После апрельского рывка, когда количество регистраций составило 4,6 тыс. авто, что на 20% выше марта и на 32% февраля, рынок снова начал показывать отрицательную динамику. В мае продажи упали на 4,4%, до 4397 авто. Относительно мая прошлого года количество регистраций уменьшилось на 24%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основные проблемы, негативно влияющие на рынок, по мнению экспертов остаются прежними: высокая ключевая ставка, сокращение количества одобренных кредитов, рост цен из-за увеличения утилизационного сбора и колебаний валютных курсов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основные проблемы, негативно влияющие на рынок, по мнению экспертов остаются прежними: высокая ключевая ставка, сокращение количества одобренных кредитов, рост цен из-за увеличения утилизационного сбора и колебаний валютных курсов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Топ продаж остался прежним. Лидирует Haval, который продал в мае 726 авто (на 64 единицы меньше, чем в апреле). Второе и третье место у Lada (595 штук, на 155 машин меньше) и Chery (486 штук, меньше на одно авто), следует из отчета «Автостат Инфо».

По отношению к апрелю количество регистраций выросло у Geely (429), Changan (362), Belgee (224) и Jetour (152). Марки Omoda (90), Jaecoo (107) и подразделения Chery — Exeed (79) продавались немного хуже. Среди моделей в мае наиболее востребованной осталась Haval Jolion (275). Отечественную Lada Vesta (172) со второго на третье место подвинул китайский кроссовер Changan Uni-s, продав за месяц 198 машин. Авто, выпускаемых на петербургских заводах, с начала года в городе было продано 479 единиц. Из них 363 Solaris, производимых на бывшей площадке Hyundai, и 116 Xcite, выпускаемых на бывшем заводе Nissan.

Основные проблемы, негативно влияющие на рынок, по мнению экспертов остаются прежними: высокая ключевая ставка, сокращение количества одобренных кредитов, рост цен из-за увеличения утилизационного сбора и колебаний валютных курсов.

Владимир Колодчук