В Курской области мирный житель попал под удар FPV-дрона

Вчера в селе Карыж Глушковского района Курской области мирный житель попал под удар FPV-дрона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения груди, живота и ног. В состоянии средней степени тяжести его направят в Курскую областную больницу. Врио главы региона призвал местных жителей сохранять бдительность и принимать необходимые меры предосторожности.

5 июня ВСУ ударили по многоквартирному и частным домам в Рыльске Курской области. В результате погибла 32-летняя женщина, у нее осталось трое несовершеннолетних детей. Также пострадали шесть мирных жителей.

Анна Швечикова