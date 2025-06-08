ЭСК: отмененный мяч ФК «Урал» в ворота «Ахмата» был забит верно

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала, что отмененный мяч ФК «Урала» в ворота ФК «Ахмата» был забит верно в последнем матче в Грозном. Сообщение об этом опубликовано на сайте Российского футбольного союза. Напомним, по итогам этого матча «Ахмат» прошел в чемпионат России на следующий сезон, а уральский клуб остается в первой лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ответе комиссии говорится, что судья ошибочно отменил взятие ворот ФК «Ахмат» из-за положения вне игры у Андрея Егорычева. «Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать»,– говорится в сообщении.

Представители ФК «Урал» подавали два заявления в комиссию. Второе касалось проверки решения судьи Сергея Иванова не фиксировать нарушение правил со стороны игрока команды «Ахмат» Георгия Мелкадзе против уральского игрока Егора Филиппенко перед назначением пенальти. Но в этом случае комиссия единогласно пришла к решению, что судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Георгия Мелкадзе.

Так, по мнению комиссии, игрок «Ахмата» был сосредоточен на мяче при выпрыгивании вверх и дополнительного движения рукой в сторону Егора Филиппенко не было. «В следующей фазе атаки пенальти был правильно назначен за нарушение правил со стороны защитника "Урала" Сильвио Бегича против игрока "Ахмата" Амина Талала»,– заявление на сайте.

Как уточнили в уральском футбольном клубе, решения ЭСК не меняют того, что следующий сезон «Урал» проведет в ФНЛ.

Напомним, после этого матча стало известно, что ФК «Урал» покидают вице-президент Игорь Смольников и тренер Олег Шатов.

Мария Игнатова