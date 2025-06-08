В Минобрнауки поддержали идею привлечения студентов к преподаванию в школах

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила об актуальности инициативы по допуску студентов к преподаванию в школах. По ее мнению, дефицит кадров способствует принятию законопроекта.

«Конечно, нужно (дать студентам возможность преподавать.— "Ъ") при условии, что мы дадим им дополнительную профессиональную подготовку, чтобы ребята понимали и знали особенности психологии обучающихся»,— сказала госпожа Петрова (цитата по ТАСС). Она также заявила о важности соблюдения студентами баланса между учебой и работой. По ее словам, университеты могут вводить индивидуальные планы для учащихся, которые решат заняться преподаванием, эта мера должна позволить студентам выстроить гармоничный график.

Старшекурсники смогут преподавать в школах дисциплины, являющиеся профильными для их направления обучения. «Например, я оканчивала мехмат, значит, я точно готова и могу идти преподавать математику, алгебру, геометрию»,— объяснила представительница Минобрнауки.

С инициативой ранее выступила группа депутатов Госдумы. Они предложили внести поправки в закон «Об образовании РФ». Проект предполагает допуск к работе в школах студентов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Еще одно требование — прохождение профессиональной переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки».

Подробнее об инициативе и ее перспективах — в материале «Ъ» «Учителей разгрузят старшекурсники».

Степан Мельчаков