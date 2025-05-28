Учителей разгрузят старшекурсники

В Госдуме предложили способ решения проблемы дефицита школьных учителей естественно-научных и технических дисциплин. Группа депутатов подготовила законопроект, разрешающий студентам непедагогических направлений преподавать в школах начиная с четвертого курса. Таким образом, будущий химик сможет преподавать химию, а математик — алгебру и геометрию. Сейчас сначала нужно окончить вуз. Опрошенные “Ъ” эксперты подтверждают, что законопроект может привлечь в профессию тех, кто намеревался заниматься другой деятельностью. Но удержать педагогов в школе поможет лишь существенное повышение зарплат, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки в закон «Об образовании», расширяющие возможности по найму студентов в качестве школьных учителей, внесли 26 мая в Госдуму главы комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР) и комитета по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) и первый зампред комитета по высшему образованию Александр Мажуга (ЕР). Работать в школе смогут учащиеся вузов старше третьего курса, если пройдут профпереподготовку как педагоги. Такие студенты смогут вести уроки по предметам, совпадающим с их направлением обучения (соответствие будет определяться работодателем). К примеру, если студент учится на химика, то сможет преподавать химию, если на математика — алгебру и геометрию.

По действующим правилам начиная с четвертого курса преподавать в школах могут лишь студенты, обучающиеся в вузах по направлениям подготовки, относящимся к «Образованию и педагогическим наукам» (то есть будущие педагоги). Тем же, кто учится на непрофильных направлениях, но хочет работать учителем, нужно завершить обучение в вузе.

Авторы законопроекта ссылаются на данные Минпросвещения: на начало 2024/2025 учебного года дефицит учителей в школах составил около 1,8% от общего числа педагогов, что эквивалентно 18,7 тыс. открытых вакансий. «Такое положение создает условия для увеличения нагрузки на действующих педагогов, а также сказывается на качестве образования в целом,— полагают депутаты.— Реализация указанной нормы будет способствовать сокращению дефицита учителей в школах, а также расширит возможности трудоустройства молодежи во время обучения в вузах с пользой для общества и государства».

Запрос на подобные изменения поступал и от самих студентов непедагогических специальностей, которые во время обучения осознали, что хотели бы стать учителями, рассказал “Ъ” соавтор поправок Александр Мажуга.

«Сегодня возможность получить вторую педагогическую квалификацию во время обучения есть в целом ряде вузов, при этом начать работать в школе такие старшекурсники не могут,— добавляет парламентарий.— Законодательные изменения помогут решить эту проблему и привлекут в школу учителей естественно-научных и технических предметов, дефицит которых особенно заметен».

«Сегодня мы можем с сожалением констатировать, что педагогическое образование не так привлекательно и на него идут ребята с меньшей мотивацией и более низкими баллами ЕГЭ, а соответственно, с более слабой базовой подготовкой, чем на непедагогические профильные специальности»,— сетует ректор Камчатского госуниверситета им. Витуса Беринга Ольга Ребковец. Она отмечает, что результаты ЕГЭ студентов, которые пришли учиться на специальность «учитель информатики», и тех, кто поступил на направление IT, заметно различаются — у вторых они выше. «Если будущие айтишники, биологи или геологи пойдут преподавать в школу, то на выходе мы получим педагогов с более глубокими компетенциями в той или иной предметной области»,— предполагает ректор, но добавляет, что таким студентам обязательно потребуются наставники — профессиональные педагоги. Также, по мнению госпожи Ребковец, необходимо, чтобы больше вузов включали педагогическое образование в программу в виде дополнительной квалификации.

В результате принятия поправок больше студентов решат остаться в педагогике, хотя изначально выбирали другие специальности, предполагает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Студенты, обучающиеся по разным направлениям, от физики до философии, в процессе обучения нередко понимают, что могли бы реализоваться в профессии учителя, говорит эксперт. «Они приходят в том числе и к нам в институт с запросом дополнить их сильные предметные компетенции знаниями в области педагогики и навыками взаимодействия с детьми,— пояснил господин Терентьев.— Таким образом мы получаем дополнительную воронку для входа в учительскую профессию, даже если изначально студенты выбрали какое-то другое направление».

По этой причине эксперт уверен, что изменения помогут обеспечивать кадрами школы и колледжи и балансировать нехватку кадров.

Глава профсоюза «Учитель» педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков считает, что инициатива принципиально не повлияет на ситуацию с нехваткой учителей. «Выпускников педагогических направлений достаточно,— утверждает он.— Они просто не хотят идти работать по профессии или уходят из нее через несколько лет, потому что их не устраивают условия работы и уровень зарплат». Господин Казаков предполагает, что большого количества студентов, желающих преподавать, не найдется даже после принятия закона. «Более того, те, кто придет работать в школу на старших курсах, скорее всего, уволятся сразу же после получения диплома, когда им представится возможность найти явно более высокооплачиваемую работу по профилю»,— предполагает учитель.

Полина Ячменникова