Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до трех

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к городу еще два беспилотника. Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Всего с начала ночи вблизи Москвы сбили три беспилотника. Росавиация не сообщала о введении ограничений на работу столичных аэропортов.

Ранее об атаке БПЛА сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, в результате падения одного из сбитых беспилотников начался пожар на химзаводе «Азов» в Новомосковске. Возгорание ликвидировали. По предварительной информации, пострадали два человека.