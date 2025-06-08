Рябков: Россия содействует переговорам между США и Ираном

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона прилагает активные усилия для содействия поиску решений между США и Ираном. По его словам, заключение ядерной сделки между странами возможно при опоре на международное право.

«Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений. Думается, они вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов и поэтапном движении, которое позволяет укрепить и нарастить доверие за счет соблюдения достигаемых договоренностей»,— сказал Сергей Рябков ТАСС.

Как добавил замминистра, США серьезно нацелены на заключение ядерной сделки с Ираном. Сам факт контактов двух стран, по его словам, стал серьезным сдвигом.

4 июня сделку по ядерной программе Ирана обсуждали президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп. В Кремле позже сообщили, что господин Путин готов присоединиться к переговорам между Вашингтоном и Тегераном, когда возникнет необходимость.