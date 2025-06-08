В девяти регионах России ожидается пятый класс пожароопасности

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что пятый чрезвычайный класс пожарной опасности в ближайшие дни затронет девять регионов России. Он уточнил, что в их числе Архангельская и Новгородская область.

В разговоре с ТАСС Роман Вильфанд добавил, что в Южном федеральном округе в зоне природной пожарной опасности также находятся Калмыкия, а также Волгоградская и Астраханская области. На Северном Кавказе пятый класс пожароопасности возможен в Дагестане. Аналогичный показатель сохранится в Свердловской и Томской областях, Алтайском крае и Забайкалье.

В шести регионах России действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на территории Забайкалья. В начале июня площадь распространения огня достигла 1 млн га.