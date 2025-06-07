Захарова назвала подлостью перенос Украиной обмена телами погибших с РФ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина совершила не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела погибших военнослужащих.

«Первая колонна (всего подготовлено три эшелона) с подлежащими репатриации телами до сих пор находится в районе обмена. Никто с украинской стороны за ними так и не прибыл»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

В Минобороны сообщали, что 7 июня Россия доставила к месту обмена 1212 тел погибших украинских военнослужащих. Со стороны Украины никто не вышел на контакт. Обмен не состоялся. Российская сторона ждет от украинских властей информации о переносе акции.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планировалось обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны в период с 7 по 9 июня.

Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».