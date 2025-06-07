Открытое горение в кстовской промзоне ликвидировали на площади 4 тысячи кв. м

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в кстовской промзоне. Площадь составила 4 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры с места пожара после ликвидации открытого горения

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Кадры с места пожара после ликвидации открытого горения

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, огонь уничтожил две емкости с битумом и частично повредил еще одну. Погибших и пострадавших нет.

Как писал «Ъ-Приволжье», днем 7 июня на предприятии в деревне Опалиха загорелась установка по производству битума объемом 200 куб. м. К тушению привлекли пожарный поезд. Вероятной причиной случившегося специалисты называют нарушение технологического процесса и техники безопасности.

Елена Ковалева