Открытое горение в кстовской промзоне ликвидировали на площади 4 тысячи кв. м
Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в кстовской промзоне. Площадь составила 4 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Кадры с места пожара после ликвидации открытого горения
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
По данным ведомства, огонь уничтожил две емкости с битумом и частично повредил еще одну. Погибших и пострадавших нет.
Как писал «Ъ-Приволжье», днем 7 июня на предприятии в деревне Опалиха загорелась установка по производству битума объемом 200 куб. м. К тушению привлекли пожарный поезд. Вероятной причиной случившегося специалисты называют нарушение технологического процесса и техники безопасности.