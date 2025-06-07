Установка по производству битума загорелась в кстовской промзоне

Пожар случился в кстовской промзоне днем 7 июня. На предприятии в деревне Опалиха загорелась установка по производству битума объемом 200 куб. м, произошел розлив жидкости, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на предприятии в кстовской промзоне 7 июня

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Пожар на предприятии в кстовской промзоне 7 июня

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Предварительно, пострадавших нет. Огонь тушат 110 человек и 35 единиц техники. На место прибыл пожарный поезд.

Вероятной причиной случившегося специалисты называют нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности, сообщили в областном правительстве.

Елена Ковалева