Установка по производству битума загорелась в кстовской промзоне
Пожар случился в кстовской промзоне днем 7 июня. На предприятии в деревне Опалиха загорелась установка по производству битума объемом 200 куб. м, произошел розлив жидкости, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Пожар на предприятии в кстовской промзоне 7 июня
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Предварительно, пострадавших нет. Огонь тушат 110 человек и 35 единиц техники. На место прибыл пожарный поезд.
Вероятной причиной случившегося специалисты называют нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности, сообщили в областном правительстве.