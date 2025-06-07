В лаборатории, приобретенной пермским «Медисорбом», сменилось руководство

В столичной лаборатории «Кинетик-фарм», которую приобрел пермский фармпроизводитель «Медисорб», сменился гендиректор. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 4 июня ООО «Кинетик-фарм» возглавила Александра Фотеева. Дмитрий Шоболов, до этого руководивший организацией и контролировавший большую часть долей уставного капитала лаборатории, покинул свой пост. При этом господин Шоболов по-прежнему владеет 16% долей в «Кинетик-фарм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александра Фотеева в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована, однако с 2012 года она является гендиректором ООО «Парма Клиникал». «Парма Клиникал» входит в группу «Медисорб», занимаясь научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Кроме того, на сайте Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) указано, что человек с именем и фамилией Александра Фотеева является ассистентом кафедры управления и экономики фармации и имеет ученую степень кандидат медицинских наук.

В мае пермская фармкомпания «Медисорб» стала основным владельцем (80%) московской научно-исследовательской лаборатории «Кинетик-фарм», основанной бывшим гендиректором «Технологии лекарств» Дмитрием Шоболовым. Сумма сделки не раскрывается. Как поясняли «Ъ-Прикамье» в «Медисорбе», пермский фармпроизводитель собирается использовать актив при разработке и производстве дженериков, в частности в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Это всем известные цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и другие.