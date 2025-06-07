Бывшего генерала Вадима Шамарина этапировали в колонию

Экс-замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи (ГУС) Минобороны России Вадим Шамарин этапирован в колонию во Владимирской области. Об этом рассказал «РИА Новости» его адвокат Владимир Шелупахин. Название колонии, где будет отбывать срок Шамарин, он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взяток почти на 36 млн руб. Суд лишил его звания генерал-лейтенанта, но оставил награды. Шамарин заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на своих подельников. Обвинение требовало для него 12 лет колонии.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Генерала Генштаба разжаловали в простые орденоносцы».