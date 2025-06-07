Бывшего генерала Вадима Шамарина этапировали в колонию
Экс-замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи (ГУС) Минобороны России Вадим Шамарин этапирован в колонию во Владимирской области. Об этом рассказал «РИА Новости» его адвокат Владимир Шелупахин. Название колонии, где будет отбывать срок Шамарин, он не привел.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взяток почти на 36 млн руб. Суд лишил его звания генерал-лейтенанта, но оставил награды. Шамарин заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на своих подельников. Обвинение требовало для него 12 лет колонии.
Подробности дела — в материале «Ъ» «Генерала Генштаба разжаловали в простые орденоносцы».