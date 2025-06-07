«Молот» подписал контракт с защитником

Хоккеист Николай Аверин в новом сезоне будет играть за Пермь. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Молот». Спортсмен является воспитанником ярославской школы хоккея. Выступление в КХЛ начал в составе хабаровского «Амура». Также в рамках КХЛ защищал цвета ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хоккеист Николай Аверин, фото - ХК «Молот». Фото: Хоккеист Николай Аверин, фото - ХК «Молот».

Суммарно в Континентальной хоккейной лиге Николай Аверин провел 95 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «-10».

Прошедший сезон 28-летний защитник провел в «Динамо СПб», в составе которого сыграл в 65 матчах, набрал 12 (4+8) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «+9», и стал бронзовым призером OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона 2024-2025.

Так в пермскм хоккейном клубе сообщают о продлении контракта с нападающим Даниилом Лапиным. Игрок перешел в состав «Молота» по ходу прошлого сезона из воронежского «Бурана». За пермский клуб 26-летний форвард провел 25 матчей, в которых набрал 8 (7+1) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «-6».