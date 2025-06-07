Бобровский занял 18-е место в истории НХЛ по победам в матчах Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» на выезде обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме со счетом 5:4 во втором матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского это стала 58-я победа в карьере в play-off (всего — 113 матчей). Он занял 18-е место по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз»: нападающий канадской команды Эвандер Кейн (№91) забрасывает шайбу в ворота «Флориды»

Фото: Walter Tychnowicz-Imagn Images / Reuters Момент матча между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз»: нападающий канадской команды Эвандер Кейн (№91) забрасывает шайбу в ворота «Флориды»

Фото: Walter Tychnowicz-Imagn Images / Reuters

В составе гостей отличился россиянин Дмитрий Куликов (29), а также Сэм Беннетт (3), Сет Джонс (12) и Брэд Маршанд (33, 89). У хозяев шайбы забросили Эвандер Кейн (8), Эван Бушар (10), Леон Драйзайтль (13) и Кори Перри (60).

Первая игра закончилась победой «Эдмонтона» со счетом 4:3 (тоже в овертайме). 36-летний Бобровский отразил по 42 броска в обеих играх. Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Следующий матч пройдет в ночь на 10 июня на площадке «Флориды».

Подробности — в материале «Ъ» «Погонный сюжет».