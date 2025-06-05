Погонный сюжет

Финал play-off чемпионата НХЛ открылся матчем, в котором «Эдмонтон Ойлерс» очень многое сделал, чтобы проиграть дома одолевшему его в прошлогодней решающей серии «Флорида Пантерс», но, уступая — 1:3, сумел догнать выглядевшего мощным соперника и дожать в овертайме. Победу канадскому клубу принес забивший в этой встрече два гола, включая решающий, Леон Драйзайтль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (№29) забрасывает победную шайбу в ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского

Фото: Walter Tychnowicz / Imagn Images / Reuters Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (№29) забрасывает победную шайбу в ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского

Фото: Walter Tychnowicz / Imagn Images / Reuters

Тех, кто пришел на домашнюю арену «Эдмонтона» посмотреть этот матч, разогрели перед ним кадрами прошлогодними. Они показывали, что происходило в отданной его хоккеистам раздевалке стадиона, на котором принимает соперников «Флорида», после заключительной встречи предыдущего финала. Он свел те же самые две команды. И тогда «Эдмонтон» почти совершил невозможное. Потерпев три подряд поражения, он затем, уже всеми похороненный, собрался, трижды одолел «Флориду» и растянул серию на максимальную дистанцию. А перед седьмой игрой уже его — из-за динамики — тянуло назвать ее фаворитом. Но сломать «Флориду» не вышло. Она выиграла со счетом 2:1 и взяла Кубок Стэнли. А в раздевалке канадского клуба в те минуты, когда оппоненты им любовались, царили, естественно, жуткая боль и адское уныние. Все, кому «Эдмонтон» дорог, в этом лишний раз убедились, когда смотрели на экран, не зная еще, что и предстоящий матч — он тоже будет про погоню.

В нем хозяева многое сделали, чтобы себя угробить.

Леон Драйзайтль, лучший снайпер регулярного первенства, который в финале 2024 года не забросил ни единой шайбы, открыл счет уже через 66 секунд после начала игры. Но в середине стартового периода впереди уже была «Флорида».

После того как ее «горячий» в play-off форвард Сэм Беннетт забил гол с пятачка, тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух решил запросить видеочеллендж. Ему самому и помощникам показалось, что взятие ворот можно отменить из-за контакта Беннетта с голкипером Стюартом Скиннером. Однако ничего криминального в этом контакте арбитры не разглядели, а нерезультативный запрос повтора спорного эпизода, по регламенту, без последствий не остается и карается двухминутным штрафом для команды, игру остановившей. Так «Эдмонтон» остался в меньшинстве и снова пропустил — от Брэда Маршанда.

Казалось, что после этого он скис, растерял лоск и уверенность. Второй период «Флорида» провела очень убедительно, а вскоре после перерыва повела — 3:1 — благодаря все тому же Беннетту. Удержаться на плаву «Эдмонтону» помогла незадачливость нападающих гостей и эпизод, в котором активное участие приняли два российских игрока. Форвард канадского клуба Василий Подколзин был автором скидки Виктору Арвидссону, а напротив шведа находился знаменитый вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Нельзя сказать, что эту встречу он провел скверно, но в случае с броском Арвидссона Бобровский точно оплошал, неудачно подставив под него ловушку.

А кое-как выстоявший «Эдмонтон» в заключительной двадцатиминутке внезапно так добавил, что теперь уже совсем туго было гостям.

За весь период они смогли нанести в створ только два броска — ничтожная цифра для клуба с чрезвычайно эффективным и разнообразным нападением. У его противников таких бросков набралось чуть ли не полдесятка, а один из них — защитника Маттиаса Экхольма достиг цели.

Так что матч увенчал овертайм, в котором «Флорида» бодро разогналась, но постепенно снижала темп. Сергей Бобровский здорово помогал ей выживать, отражая броски в десять раз сложнее, чем тот, которым его пробил Арвидссон. «Флорида» не дотерпела до второго дополнительного периода полминуты. Подвел ее Томаш Носек, отправившийся на скамейку штрафников за выброс шайбы через заградительное стекло. Большинство реализовала убойная связка «Эдмонтона»: Коннор Макдэвид отдал безупречную передачу, Драйзайтль принял ее и расстрелял Бобровского, исключив повторение прошлогоднего сценария. В отстающих в 2025 году оказалась «Флорида».

Алексей Доспехов