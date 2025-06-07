Al Jazeera: 22 человека погибли при ударе Израиля по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рано утром нанесла удар по сектору Газа. Погибли не менее 22 человек, пишет Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

По словам источников издания, пятнадцать тел палестинцев доставили в больницу Насера в Хан-Юнисе, еще семь — в больницу Аль-Шифа в городе Газа. В ЦАХАЛе ситуацию пока не комментировали.

По данным AP на 26 мая, жертвами ударов Израиля по Газе стали как минимум 40 человек. Из них 25 были убиты во время атаки на здание школы в районе Дарадж, превращенной в убежище. Пострадали более 55 человек. Как утверждает израильская сторона, в школе располагался командный пункт палестинской группировки «Хамас».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Газа, деньги, два ствола».