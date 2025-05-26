AP: в результате ударов Израиля по Газе погибли 40 человек
Израильская армия сегодня нанесла серию ударов по сектору Газа, жертвами которых стало как минимум 40 человек. Из них 25 были убиты во время атаки по зданию школы в районе Дарадж, превращенной в убежище, сообщает AP со ссылкой на местных чиновников.
Удар был нанесен, пока люди спали. Израиль утверждает, что в школе располагался командный пункт палестинской группировки «Хамас». В результате атаки также пострадало более 55 человек. В числе погибших были отец и его пятеро детей. Также загорелось имущество находившихся внутри мирных жителей.
По данным местной больницы Аль-Шифа в городе Газа, также был нанесен отдельный удар по жилому дому. Там погибли 15 членов одной семьи, в том числе пять женщин и двое детей.
В мае Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа — «Колесница Гидеона». Ее цель — установить более жесткий оперативный контроль армии над палестинским анклавом и разрушить систему командования «Хамаса». Израиль обещал, что возобновит поставки помощи в Газу в обмен на полный контроль территории.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Белый дом вывел Израиль из-под огня».