Путин подписал закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании (УК) отчитываться перед жильцами многоквартирных домов по единой форме. Подписанный президентом указ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

УК должны будут в течение первого квартала предоставить жильцам отчет о деятельности по управлению домом за предыдущий год. Опубликовать документ они обязаны в ГИС ЖКХ. Эти требования распространяются на товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.

Перечень сведений, которые должны быть отражены в годовом отчете, определит Минстрой. Публиковать отчетность УК должны будут, начиная с первого квартала 2026 года.

Закон прошел третье чтение в Госдуме 27 мая. В Жилищном кодексе уже была прописана обязанность УК ежегодно отчитываться о проделанной работе, но требования к форме отчета не приводились. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, в 2024 году в парламент поступило более 1,1 тыс. жалоб на работу управляющих компаний.