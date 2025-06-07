В России за сутки потушили 43 лесных пожара

За прошедшие сутки потушено 43 лесных пожара в 18 российских регионах, сообщила ФБУ «Авиалесоохрана». К ликвидации возгорания привлекали более 3 тыс. человек, 425 единиц техники и 34 воздушных судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По состоянию на утро 7 июня в активной фазе находится еще 70 лесных пожаров в 14 регионах. На авиационном мониторинге обстановки — 87 воздушных судов. В ведомстве уточнили, что с начала текущего года 74% лесных пожара удалось ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в шести регионах. Еще в 54 регионах введен особый противопожарный режим, в 86 — пожароопасный сезон. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на территории Забайкалья. По данным на 3 июня площадь распространения огня в регионе достигла 1 млн га.