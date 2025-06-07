При ударе ВСУ по Горловке повреждена школа
Вооруженные силы Украины ВСУ ударили по Центрально-Городскому району Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, повреждения получила школа. Сведений о пострадавших не приводится.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
4 мая украинская армия пять раз обстреляла территорию ДНР, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. При ударе БПЛА по Никитовскому району Горловки пострадал сотрудник МЧС России. Также повреждения получил его автомобиль.