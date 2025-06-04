Пушилин: ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. По его словам, украинская армия совершила пять атак на территорию ДНР. При атаках применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный беспилотник.

Господин Пушилин добавил, что при ударе БПЛА по Никитовскому району Горловки пострадал сотрудник МЧС России. Также повреждения получил его автомобиль.

22 мая ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по населенному пункту Пантелеймоновка в окрестностях Авдеевки, ДНР. В результате пострадали восемь человек. Повреждены частные дома и одно многоквартирное здание.