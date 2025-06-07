В Москве члены ОПГ собирали оружие для нелегальной продажи в ТЦ «Горбушкин двор»

Правоохранительные органы задержали несколько членов организованной преступной группы (ОПГ). По версии следствия, злоумышленники создали в помещениях ТЦ «Горбушкин двор» в Москве цех для переделки и сборки огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Расследование ведется с июня 2023 года. В рамках него были задержаны бывший гендиректор ООО РТГ Григорий Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый соучастник Константин Белоножкин. Им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, а также хранении и сбыте огнестрельного оружия. Предполагается, что сборка велась для его перепродажи.

Все четверо фигурантов арестованы. Дело передано в Дорогомиловский суд. Помимо этого задержаны еще несколько человек, чье дело выделено в отдельное производство. Их количество, а также фабулу дела агентство не раскрывает.