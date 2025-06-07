В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В селе Бессоновка Белгородского района дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю. В результате пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщину вывезли бойцы самообороны. Ее с баротравмой и слепыми осколочными ранениями руки передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую доставят в городскую больницу №2 в Белгороде. Ее автомобиль уничтожен огнем, уточнил губернатор в Telegram.

Минобороны об атаках на регион ночью не сообщало. За предыдущие сутки ВСУ атаковали восемь белгородских муниципалитетов, были ранены пять человек. В Белгородской области на фоне военной операции на Украине введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.