Глава СКР велел возобновить ранее закрытое дело ЖК «Тургеневский» в Адыгее

Председатель Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить ранее прекращенное уголовное дело о срыве строительства ЖК «Тургеневский» в Адыгее и довести его до суда. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Сообщается, что дольщики ЖК «Тургеневский-4» обратились к главе ведомства, заявив о несогласии с результатами действий местных следователей. По имеющимся данным, в 2017 году в отношении застройщика — индивидуального предпринимателя Емтыль А.М. — была введена процедура банкротства, и срок сдачи объектов неоднократно переносился. Дольщики вынуждены на протяжении длительного времени нести траты на аренду жилья. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В августе 2003 года следственное ведомство уже сообщало об этой проблеме, но относительно ЖК «Тургеневский-2», возводившемся этим же застройщиком. Тогда Информационный центр писал, что глава СКР поручил возбудить дело в связи с нарушениями, допущенными при возведении этого объекта. Оно было возбуждено, но впоследствии прекращено.

Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Адыгее доложить об основаниях принятия такого решения, одновременно поручив возобновить производство по делу и принять меры к направлению его в суд для рассмотрения по существу. Также глава ведомства поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку по факту допущенной по уголовному делу волокиты.

ЖК серии «Тургеневский» строятся в 2 км от Краснодара, на территории поселка Новая Адыгея Тахтамукайского района, в районе торгового комплекса «Мега». Ранее власти Адыгеи сообщали, что общая стоимость проекта, предусматривающего строительство девяти 64-квартирных домов, составляет 142,8 млн руб.

Михаил Волкодав