Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в конфликте между Россией и Украиной не будет использовано ядерное оружие. Ранее он заявил, что украинская атака на российские аэродромы дала Москве повод «разбомбить их к чертям».

«Я надеюсь, что нет»,— ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, может ли конфликт на Украине перерасти в ядерный (цитата по сайту пресс-пула Белого дома). Затем господин Трамп вновь повторил, что боевые действия не начались бы, если бы президентом в 2022 году был он.

В разговоре с журналистами президент США также сказал, что Украина «дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям». Так он ответил на вопрос об атаке FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, которая произошла 1 июня.