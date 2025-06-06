Матч ТВ: «Черноморец» пытался манипулировать результатом матча с «Сочи»

По словам председателя наблюдательного совета «Черноморца» Сергея Шишкарева, ключевые игроки новороссийского клуба получили определенное предложение от руководства повлиять на спортивный результат матча с «Сочи». Об этом сообщает Матч ТВ.

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Матч «Черноморец» — «Сочи» состоялся 24 мая в последнем туре ФНЛ, победу на домашней арене одержала команда из Новороссийска со счетом 2:1.

«То, что сделал господин Пономарев (гендиректор "Черноморца") накануне матча с "Сочи", называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намек на разговор с тренером Олегом Василенко и был разговор с четырьмя ведущими футболистами»,— цитирует Матч ТВ господина Шишкарева.

По словам председателя наблюдательного совета, игроки «Черноморца» заранее понимали, что не смогут играть в стыковых играх. Футболисты отказались от каких-либо предложений, продемонстрировав принципиальную позицию.

Господин Шишкарев отметил, что в РФС не знали об этой ситуации. В пресс-службе Российского футбольного союза заявили, что свяжутся с Сергеем Шишкаревым для прояснения озвученных им обстоятельств. Сам господин Пономарев в ответ сообщил, что удивлен обвинениями, отметив наличие свидетелей разговоров с игроками и отрицая какие-либо предложения, касающиеся организации договорного матча.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Сергей Шишкарев оставил «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска. По его словам, невозможность реконструкции или возведения арены стала ключевым препятствием для дальнейшего участия бизнеса в развитии команды.