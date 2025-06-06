Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году будут определены основные направления дальнейшего развития регионов и всей страны. Он считает, что необходимо зафиксировать сферы и области, в которых в ближайшее время нужно будет обеспечить технологическое лидерство компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, конечно, а по сути»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

В конце апреля зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия входит в топ-10 государств—лидеров в сфере технологического развития. По его словам, страна начинает реализацию сразу нескольких национальных проектов в научных сферах. В конце мая он говорил, что на развитие науки в этом году выделено 83,3 млрд руб.

Подробнее о разработке новых технологических проектов — в материале «Технологии обернули в бумагу».

Екатерина Отрашкевич