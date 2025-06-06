Минспорт Кубани: проверки в отношении ФК «Черноморец» не планируется

В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края не планируют проводить проверку в отношении ФК «Черноморец» из Новороссийска после заявлений Сергея Шишкарева о возможной попытке манипуляции результатом матча. Об этом сообщил глава ведомства Серафим Тимченко в интервью «Матч ТВ».

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Ранее председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев обвинил руководство «Черноморца» в давлении на игроков и тренерский штаб перед матчем 34-го тура Первой лиги против «Сочи», завершившемся победой новороссийской команды со счётом 2:1.

По словам министра, поводов для разбирательства в рамках региональной компетенции не усматривается. Серафим Тимченко также отметил, что основной задачей на следующий сезон станет подготовка стадиона «Центральный» к стандартам РПЛ.

«Любой клуб или команда — большая семья. Если главный в семье решил «пожурить», возможно, есть за что. Но, на наш взгляд, в этом сезоне команда менеджеров, тренеров, спортсменов проделала большую работу, которая принесла не одну победу»,— отметил глава минспорта.

Клуб завершил сезон на третьем месте с 64 очками, но не получил лицензию РФС для участия в Премьер-лиге из-за несоответствия инфраструктуры.

Анна Гречко