Тренер Анге Постекоглу уволен из «Тоттенхема» после победы в Лиге Европы

Австралиец Анге Постекоглу покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Тоттенхем», сообщила пресс-служба клуба. В релизе сказано, что решение было принято «после серьезных размышлений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / File photo / Reuters Фото: Matthew Childs / File photo / Reuters

Преемник Постекоглу будет объявлен позднее. По данным The Times, фаворит на вакантный пост — датчанин Томас Франк, с 2018 года возглавляющий лондонский «Брентфорд».

Постекоглу, возглавивший «Тоттенхем» летом 2023 года, в этом сезоне принес команде первый трофей за 17 лет и всего-навсего второй в XXI веке. 21 мая «Тоттенхем» со счетом 1:0 одолел «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы — второго по рангу континентального клубного турнира — и застолбил место в Лиге чемпионов — главном европейском соревновании — на следующий сезон. В сообщении клуба говорится, что «победа в турнире стала одним из величайших моментов в истории клуба, но мы не могли основываться на эмоциях, принимая решение».

Дело в том, что в целом сезон «Тоттенхема» получился смазанным, в том числе из-за травм ключевых игроков. В чемпионате он занял лишь 17-е место, то есть финишировал сразу над зоной вылета, пусть и обогнал ставший 18-м «Лестер» аж на 13 очков. Ниже в турнирной таблице клуб не опускался почти полвека. Из Кубка Англии лондонцы вылетели в 1/16 финала, из Кубка английской лиги — разгромно, со счетом 0:4, проиграв «Ливерпулю» ответный матч.

В «Тоттенхеме» назвали решение уволить Постекоглу «одним их самых сложных», подчеркнув, что он «всегда будет желанным гостем».

Роман Левищев