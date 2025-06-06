Суд обязал владельца магазина в Колпино уничтожить 15 тысяч вещей

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал, что в магазине «Одевай-ка» в Колпино продаются вещи без маркировки. Предприниматель Гулу Гумбат-Оглы Исмаилов теперь должен самостоятельно уничтожить 15 тыс. единиц товара, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск к коммерсанту направил МОО «Центр контроля качества товаров, услуг и защиты прав потребителей» с требованием признать действия Исмаилова противоправными в части реализации обувной продукции и товаров легкой промышленности без маркировки. Представители организации провели проверку магазина в Колпино и составили акт. В документе зафиксировали, что предприниматель занимается торговлей вещами без необходимых QR-кодов или же маркировка не прошла проверку.

К тому же компания не предоставила документы, которые подтвердили бы качество вещей. Владельца магазина обязали изъять продукцию из оборота и в течение десяти дней уничтожить за свой счет.

«Уничтожены должны быть 556 наименований товара (куртки, плащи, пальто, дубленки, шубки женские, обувь, жилеты, костюмы, платья, брюки, футболки и т.д.) в количестве более 15 000 штук»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что директора «Подписных изданий» подозревают в участии в работе зарубежной компании.

Татьяна Титаева