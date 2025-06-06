Прощание с сооснователем «Аквариума» Анатолием Гуницким пройдет 11 июня

Прощание с Анатолием Гуницким, сооснователем «Аквариума», состоится 11 июня в Санкт-Петербурге. Церемония пройдет в крематории на Шафировском проспекте и будет открыта для всех желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Время прощания назначено на 11:45 мск. Зал, в котором пройдет церемония, и место похорон объявят позднее, сообщил ТАСС композитор и друг поэта Юрий Касьяник.

Анатолий Гуницкий умер 5 июня. Ему был 71 год. С 2015 года он лечился от рака. Родился в Петербурге в 1953 году. В 1972 году вместе с Борисом Гребенщиковым (объявлен иноагентом), с которым познакомился в школе, основал «Аквариум».