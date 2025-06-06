Главным тренером «Аталанты» стал Иван Юрич

Хорват Иван Юрич занял пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Аталанта», об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs / Reuters Фото: Paul Childs / Reuters

Ранее Юрич тренировал английский «Саутгемптон». Он возглавил клуб в декабре 2024 года и был отправлен в отставку в апреле 2027-го. Под его руководством команда сыграла 14 матчей, в 12 из которых потерпела поражение. Также хорват руководил итальянскими клубами «Дженоа», «Торино», «Эллас Верона» и «Рома».

В завершившемся сезоне «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. На посту главного тренера команды Юрич сменил Джан Пьеро Гасперини, который 6 июня возглавил «Рому».

Таисия Орлова