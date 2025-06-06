Сергей Шишкарев готов вложить 20 млрд рублей в новый стадион в Новороссийске

Российский бизнесмен Сергей Шишкарев заявил о готовности инвестировать около 20 млрд руб. в строительство футбольного стадиона на 18 тыс. зрителей в Новороссийске совместно с Министерством обороны и ЦСКА. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» планирует реализовать совместный проект с военным ведомством по возведению спортивных объектов. Ранее ФК не получил лицензию РФС для участия в МИР РПЛ из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям лиги. Сергей Шишкарев объявил о прекращении финансирования футбольного клуба.

«До сих пор хочу, не отказываюсь от своих обещаний, построить свой стадион в городе Новороссийске. Но за все это время ни одного участка инвесторам в городе предложено не было»,— заявил бизнесмен.

По словам Сергея Шишкарева, он был вынужден выкупить принадлежавший ему 15 лет назад участок на набережной площадью 5 га. Однако для размещения стадиона требуется еще около 2 га, которыми владеют примерно 40 собственников.

Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны об участке в районе улиц Видова и Тобольской. Речь идет о территории в 150 га, принадлежащей ведомству и не использующейся в полном объеме.

«Мы договорились совместно с ЦСКА освоить 29 га этой территории. Получится новый стадион на 18 тысяч зрителей, новый многофункциональный зал на 3 тысячи человек для проведения матчей «Черноморочки» по гандболу, футбольные поля и новая инфраструктура, в том числе гостиница, которые необходимы ЦСКА. У нас с ними близкие отношения. Он может быть реализован»,— рассказал господин Шишкарев.

Бизнесмен также отметил, что в ближайшие месяц-два ожидается получение реального решения от двух заместителей министра обороны по данному участку. Общая стоимость проекта может составить не менее 20 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Сергей Шишкарев обвинил генерального директора клуба Максима Пономарева в попытке повлиять на результат заключительного матча Первой лиги против «Сочи». По мнению бизнесмена, главный тренер команды Олег Василенко и ведущие футболисты получили от руководства ФК соответствующее предложение. Матч состоялся 24 мая в рамках 34-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги — «Черноморец» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

Вместе с тем, министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко заявил «Матч ТВ», что проверка новороссийского ФК «Черноморца» после обвинений бывшего председателя наблюдательного совета клуба Сергея Шишкарева в попытке манипулировать результатом матча с «Сочи» проводиться не будет.

Анна Гречко