Самая дорогая квартира в Москве стоит 3,76 млрд рублей

В мае цена самой дорогой квартиры на первичном рынке Москвы, согласно исследованию «Метриума», составила 3,76 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2024 года максимальная стоимость выросла на 75%.

Точный адрес самой дорогой квартиры не указан. По стоимости жилплощади лидирует район Хамовники. В нем расположены три квартиры из топа самых дорогих. Их площадь составляет от 430 до 530 кв. м. Стоимость варьируется от 2,7 млрд до 3,7 млрд руб.

Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова считает, что наиболее эксклюзивные лоты дорожают быстрее рынка. В премиальном классе за тот же период стоимость самого дорогого варианта выросла в 2,8 раза, до 2,18 млрд руб., а в бизнес-классе — на 11%, до 387 млн руб., в массовых проектах — на 8,1%, до 48 млн руб.

Подробнее о росте цен на рынке недвижимости — в материале «Дорогое стало еще дороже».