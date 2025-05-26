Липчанин предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта

Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 51-летнего жителя региона. Его обвиняют в подготовке теракта группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении СКР по Липецкой области. Дело направили в суд.

Следователи установили, что обвиняемый, действуя по указаниям неизвестных в интересах Украины, в марте 2025 планировал поджечь административное здание в Липецке. Липчанина задержали оперативники центра по борьбе с экстремизмом регионального УМВД и УФСБ. У него дома нашли бутылку с зажигательной смесью. На время расследования обвиняемого заключили под стражу.

С начала специальной военной операции (СВО) в приграничных с Украиной регионах регулярно задерживают граждан России по подозрению в диверсиях и терактах. На прошлой неделе житель Воронежа получил 17 лет колонии строгого режима за подготовку теракта в Белгороде.

Егор Якимов